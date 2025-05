Lautaro Martinez forfait contre le PSG, un dernier test ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Victime d'un souci musculaire à la cuisse, Lautaro Martinez n'a plus joué avec l'Inter depuis la demi-finale retour de Ligue des champions face au Barça. Simone Inzaghi hésite toujours à l'intégrer dans son groupe pour le match décisif à Côme.

Dans dix jours, le Paris Saint-Germain et l'Inter s'affronteront en finale de la Ligue des champions, et si pour l'instant Luis Enrique compte sur la totalité de son groupe, il n'en va pas de même pour son rival milanais. En effet, l'entraîneur de l'Inter doit se passer de Lautaro Martinez, qui n'a plus joué en Serie A depuis fin avril et n'a pas tenu 90 minutes le 6 mai dernier lors de la spectaculaire demi-finale retour face au FC Barcelone. Avouant s'être « sacrifié » malgré une douleur à la cuisse, l'avant-centre argentin a joué un rôle décisif dans ce parcours européen du club italien en Ligue des champions et son absence contre le PSG serait un énorme coup dur. À en croire le Corriere dello Sport, Simone Inzaghi hésite à faire un dernier test avec sa star offensive lors du match défensif à Côme, ce vendredi.

Lautaro Martinez inquiète forcément l'Inter

Le quotidien sportif italien révèle que l'attaquant de 27 ans n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers de l'Inter, Inzaghi voulant au maximum préserver son joueur pour la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Mais le technicien milanais sait que son club doit impérativement s'imposer à Côme pour espérer décrocher le Scudetto qui semble pour l'instant promis à Naples. Tout se jouera vendredi soir, mais l'idée de faire venir Lautaro Martinez dans le groupe pour ce déplacement n'est pas encore définitivement tranchée. Nos confrères affirment que Simone Inzaghi a obtenu le feu vert de ses dirigeants pour que le retour de l'Argentin soit éventuellement repoussé à la finale du 31 mai contre Paris, le staff médical étant focalisé sur le problème musculaire de celui qui est surnommé El Toro.

Pour bien comprendre l'importance de Lautaro Martinez pour l'Inter, il suffit de rappeler que cette saison le champion du monde argentin a marqué 22 buts, dont 9 en Ligue des champions, et a délivré 7 passes décisives. Il y a clairement un Inter avec et un Inter sans Lautaro Martinez. Et du côté du Paris Saint-Germain, on ne serait pas plus chagriné que cela si l'avant-centre des Nerazzurro était forfait ou pas totalement remis pour la finale de la Ligue des champions.