PSG-Inter ‍: Le délirant programme de Canal+ pour la finale ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, Canal+ a décidé de consacrer de très nombreux programmes à ce match. Et cela commence dès ce lundi, avant un marathon de 40 heures vendredi et samedi.

Le programme complet de Canal+

Du lundi 26/05 au jeudi 29/05 - émission quotidienne

EN ROUTE POUR MUNICH - 20H30 sur CANAL+

Chaque soir, un point complet autour de PSG - INTER MILAN avec toutes les forces de ma rédaction foot de CANAL+ : les coulisses, les dernières heures, les derniers ajustements, les précisions avant le grand choc du week-end.

- lundi : Clément Gacheny avec Geoffory Garetier et Gaetane Thiney

- mardi : Clément Gacheny avec Geoffory Garetier et Christophe Jallet

- mercredi : Clément Gacheny avec Laure Boulleau et Geoffory Garetier

- jeudi : Nicolas Tourriol avec Laure Boulleau et Geoffroy Garetier

VENDREDI 30/05 - journée spéciale sur CANAL+

07H00 / 09H45 : ICI C'EST MUNICH

09H45 / 12H00 : LE GRAND MULTIPLEX (rediffusion)

Dix des plus belles finales de l’UEFA Champions League à (re)vivre en Multiplex,

avec Eric Besnard aux manettes, Mickaël Landreau et Geoffroy Garetier.

12H00 / 13H00 : ICI C'EST MUNICH

14H45 / 14H50 : ICI C'EST MUNICH

14H50 / 15H20 : Tous les buts du PSG en Ligue des Champions 24-25

15H25 / 16H30 : BIG FIVE spécial PSG 40 ans de Coupes d'Europe

avec David Ginola, Christophe Jallet, Mickaël Landreau, Luis Fernandez

18H15 / 20H00 : ICI C'EST MUNICH, avec l'entrainement du PSG en direct

20H00 / 21H00 : ICI C'EST MUNICH, émission spéciale

Clément Gacheny avec les équipes CANAL+ sur site vous font découvrir les coulisses de la finale. En direct de l'Allianz Arena de Munich. En Clair.

SAMEDI 31/05 - journée spéciale sur CANAL+

00H00 / 00H30 : ICI C'EST MUNICH Les moments forts de la journée.

00H30 / 08H00 : rediffusion du parcours du PSG en Ligue des Champions 24-25

LIVERPOOL / PSG (11 mars)

PSG / ASTON VILLA (9 avril)

ARSENAL / PSG (résumé)

PSG / ARSENAL (7 mai)

07H00 / 09H45 : ICI C'EST MUNICH

09H45 / 11H50 : doc LUIS ENRIQUE, VOUS NE POUVEZ PAS COMPRENDRE

11H55 / 14H15 : ICI C'EST MUNICH

18H35 / 21H00 : CANAL CHAMPIONS CLUB

Hervé Mathoux, Laure Boulleau, David Ginola, Samir Nasri, Bertrand Latour, Gauthier Kuntzmann. En direct de l'Allianz Arena de Munich. En Clair.

21H00 : PSG - INTER MILAN

commenté par Paul Tchoukriel et Sidney Govou

bord de terrain Margot Dumont et Dominique Armand

22H55 : CANAL CHAMPIONS CLUB Le Débrief

DIMANCHE 01/06 sur CANAL+

13H15 / 13H45 : Emission spéciale Lendemain de Finale. En Clair.

19H30 / 20H30 : CANAL FOOTBALL CLUB