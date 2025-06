PSG-Inter ‍: Kvaratskhelia remplaçant ‍? Luis Enrique a tranché

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le PSG se prépare à 24 heures du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Les derniers réglages ont été effectués

Absent contre Reims en finale de la Coupe de France, Khvicha Kvaratskhelia était reparti chez lui pendant le match en raison d’un problème de santé. Les propos rassurant de Luis Enrique et sa présence aux entraineurs suivants auguraient d’un retour au premier plan du Géorgien, qui sera confirmé ce samedi en finale de la Ligue des Champions. En effet, selon les indiscrétions de RMC, l’ancien joueur de Naples sera bien titulaire contre l’Inter Milan. Tout comme un certain Bradley Barcola, très en jambes contre Reims notamment et qui a marqué des points en étant efficace mais aussi avec des retours défensifs qui ont été soulignés par son entraineur.

🎙️ Luis Enrique : « Ousmane possède cette mentalité de leader, notamment en pressant en permanence. Il est en pleine confiance. »#UCLfinalhttps://t.co/8RIKlgHAdC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2025

Pour le reste, aucune surprise, le 11 de départ est celui qui a disputé les grands matchs de Ligue des Champions pendant toute cette deuxième partie de saison.

Le 11 de départ probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia