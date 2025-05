PSG-Inter ‍: Alcaraz vote pour Paris, malgré Dembélé

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé était à quelques mètres du Parc des Princes pour effectuer le tirage au sort de Roland Garros ce jeudi. Carlos Alcaraz a avoué que le joueur du PSG l'avait tourmenté par le passé.

Il n’y a plus Rafael Nadal pour semer la terreur à Paris, mais un autre espagnol est bien parti pour prendre le relai. Carlos Alcaraz, tenant du titre à Roland-Garros, était présent ce jeudi au tirage au sort du tableau masculin en compagnie d’un certain Ousmane Dembélé. Grand fan du Real Madrid, le tennisman a reconnu que l’attaquant actuellement au PSG lui avait donné le tournis à de nombreuses reprises quand ce dernier évoluait au FC Barcelone. Mais Alcaraz n’a pas la dent dure contre Paris, et peut-être pour se mettre le public français dans la poche, il a annoncé qu’il avait fait son choix entre l’Inter et Paris.

Alcaraz sera devant sa télé

run it back pic.twitter.com/Y6US1dyu1Z — Carlos Alcaraz (@alcarchive) May 22, 2025

« Je t'ai bien observé quand tu jouais au Barça et tu nous a causés pas mal de soucis, c'était vraiment pas facile pour nous! Mais oui, je vais regarder la finale et honnêtement, honnêtement, j'ai dit à tout le monde que je soutiendrai le PSG cette fois », a livré Carlos Alcarzaz, qui a peut-être apprécié de voir que Paris avait vengé le Real Madrid en éliminant Arsenal au tour précédent. En tout cas, la finale de la Ligue des Champions aura comme chaque année lieu en plein pendant le tournoi, et nul doute que ce sera un sujet de discussions entre les joueurs, qui sont nombreux à suivre le ballon rond de près.