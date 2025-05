PSG-Inter ‍: 175.000 euros la pub, M6 jubile

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La finale de la Ligue des Champions avec le PSG fait forcément des heureux chez les diffuseurs en France. Canal+ s'est régalé et M6 va encaisser des sommes énormes.

15,2 millions de téléspectateurs. Tel est le record d’audience à battre pour le PSG ce samedi, à l’occasion de sa finale face à l’Inter Milan. 15,2 millions, c’était le nombre de téléspectateurs scotchés devant leur poste le 26 mai 1993, pour suivre la victoire de l’OM face au Milan AC. Depuis, seul le PSG est arrivé à ce stade, dans un Final 8 un peu bizarre à Lisbonne, et qui avait été suivi par 11,4 millions de téléspectateurs. Ce samedi, c’est M6 et Canal+ qui se partageront cette affiche, qui fera de toute façon une audience cumulée impressionnante. Ancien patron de M6 et désormais directeur de LFP Médias, Nicolas de Tavernost est à l’origine du coup de génie de récupérer les finales de Ligue des Champions sur la 6e chaine, pour ne pas laisser TF1 diffuser à chaque fois cette rencontre très suivie. Avec le PSG qualifié, il n’est pas peu fier de son coup, comme il le confie au Monde. « La présence d’un club français à ce niveau de la compétition, le club de la capitale de surcroît, change tout en termes financiers », estime celui qui a déboursé 4 millions d’euros par an pour rafler la mise pour les finales des trois prochaines années.

M6 croule sous les demandes de pub

"Célébrons la finale, écrivons cette histoire et qu'au bout de la quête se trouve notre victoire" 🌟⚽@GIMS a un message pour toi avant la finale de la Ligue des Champions ! #PSGINTER en direct samedi à 20:45 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/TyNkG490rU — M6 (@M6) May 27, 2025

Si Canal+ devrait aussi bénéficier d’une audience historique, après ses scores impressionnant lors des tours précédents, M6 se frotte les mains financièrement. Le dispositif mis en place va être énorme, et la couverture du match sera longue, surtout en cas de victoire finale du PSG. De quoi placer des spots de publicité dont les prix vont augmenter jusqu’à atteindre 175.000 euros par spot pendant la mi-temps, le moment le plus cher pour passer sa publicité à la télévision. Directrice générale de M6 publicité, Hortense Thomine-Desmazures concède au Monde que tous les emplacements sont partis rapidement, et que la chaine a eu un nombre de demandes quatre fois supérieur aux encarts disponibles. Tout est déjà blindé à ce niveau, et la chaine a forcément profité de ce boom pour augmenter ses tarifs, et en récupérer les retombées financières. De quoi dire merci au PSG, avant même le match.