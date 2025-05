PSG-Arsenal ‍: Les compos probables dévoilées

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique et Mikel Arteta se gardent chacun un joker dans leur manche avant la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal.

Après les conférences de presse et les derniers entrainements, tout le monde est sur le pont pour le match entre le PSG et Arsenal. Luis Enrique et Mikel Arteta peuvent encore tout changer à 24 heures du match mais les grandes tendances sont désormais connues. Selon la presse française d’un côté et anglaise de l’autre, il n’y aura aucune surprise dans la composition d’équipe du PSG. La seule incertitude est la santé d’Ousmane Dembélé et le fait de voir si Paris prendra le risque de le titulariser. Dans le cas contraire, ce sera Désiré Doué qui évoluera en faux numéro 9. Un rôle qu’il est capable de tenir même si ce n’est pas son poste de prédilection et qu’il n’y a quasiment joué. Bradley Barcola en profiterait pour entrer dans le 11 de départ.

Compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Du changement en défense à Arsenal ?

Du côté d’Arsenal, le retour de Thomas Partey va amener de l’impact au milieu, et permettre à Merino d’évoluer plus haut, ce qui lui avait réussi notamment contre le Real Madrid. Trossard devrait faire les frais de ce retour de suspension du Ghanéen. En défense, Mikel Arteta, déçu par les performances de Jurrien Timber, pourrait tenter de relancer Ben White pour apporter plus de solidité défensive face aux ailiers parisiens, et notamment Kvaratskhelia.

Compo probable d’Arsenal : Raya – White (ou Timber), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Odegaard, Partey, Rice – Saka, Merino, Martinelli.