Nice-Benfica ‍: Sur quelle chaine ‍? Aucune ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

L'OGC Nice est en pleine préparation de son match de tour préliminaire de Ligue des Champions. Une rencontre qui ne provoque pas l'enthousiasme des diffuseurs.

Qualité pour les barrages de la Ligue des Champions, l’OGC Nice doit faire un petit parcours du combattant pendant l’été pour atteindre le Graal. Pointés du doigt la saison dernière pour leur très faible implication en Ligue Europa, les Aiglons n’auront aucune excuse vue la manne financière et l’importance médiatique et sportive de la C1. Avant le barrage, ce sera déjà très compliqué avec le tour préliminaire contre le Benfica Lisbonne, troisième du dernier championnat au Portugal. Cette rencontre, contrairement aux barrages, n’est pas dans la package des droits de la Ligue des Champions, qui appartient à Canal+. Résultat, il faut trouver un diffuseur à cette rencontre, et selon L’Equipe, il n’y a pour le moment aucune chaine qui s’est présentée.

Un écran noir n’est pas encore envisagé car il reste une semaine pour trouver un diffuseur, mais cela démontre que les matchs européens au coeur de l’été où il faut forcément remettre la main à la poche pour les obtenir, ne provoquent pas un engouement hors norme. Et la donne aurait certainement été différente si le PSG, l’OL ou l’OM avaient été concernés. Pour Nice, cela pourrait donc se jouer à la dernière minute, comme cela avait été le cas pour les rencontres de Lille à la même période la saison dernière. Les réseaux sociaux, ou les flux comme Twitch et Youtube, pourraient aussi rafler la mise pour cette première rencontre européenne de la saison concernant un club français.