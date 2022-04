Madrid et l'arbitre, un scandale après le match ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

S'il ne contestait pas la qualification du Real Madrid pour le dernier carré de la Ligue des champions, l'entraîneur de Chelsea en voulait terriblement à l'arbitre de la rencontre qu'il a jugé indécent.

Après sa défaite à Stamford Bridge, on ne donnait pas cher des chances de Chelsea de continuer sa route en Ligue des champions. Mais pourtant le tenant du titre n’est pas passé loin d’un énorme exploit à Santiago-Bernabeu puisqu’à quelques minutes de la fin du match, le club anglais menait encore 0-3 et était virtuellement qualifié. On connaît la suite, et finalement Karim Benzema marquait dans la prolongation le but qui envoyait le Real Madrid en demi-finale. Parmi les faits de jeu qui ont fait monter la température, il y a bien évidemment eu le but refusé à Marco Alonso, auteur d’une main avant de marquer. Les spécialistes Twitter ont rivalisé de connaissance sur les règles arbitrales sur ce but valable ou non, qui de toute façon a été refusé après usage de la VAR. Bien évidemment cette décision n’a pas fait que des heureux, nombreux étant ceux qui rappelant qu’en Espagne certains surnommaient le club de Florentino Perez le « Real Vardrid ». Après le match, Thomas Tuchel était, lui, furieux contre l’arbitre polonais, non pas uniquement pour ce but refusé, mais pour l’ensemble de son œuvre.

L'arbitre rigole avec Ancelotti, Tuchel l'allume en direct

🇩🇪 Thomas Tuchel :



« J'ai été déçu que l'arbitre ait passé un bon moment avec Carlo. Quand j'ai voulu aller lui dire merci, il souriait et riait avec l'entraîneur adverse. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire ça. »pic.twitter.com/QotoLCiTZI — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) April 13, 2022

Face à la presse, l’entraîneur allemand de Chelsea, averti par Szymon Marciniak durant la prolongation, a craché son venin. « Quand j'ai voulu aller saluer l’arbitre après la fin du match, il était en train de rigoler et de s'amuser avec Carlo Ancelotti. Je crois que le moment est mal choisi pour faire ça, après 126 minutes durant lesquelles une équipe a tout donné. Quand tu vois l'arbitre rigoler avec l'entraîneur d'en face, le moment n’est pas idéal et je lui ai dit (...) Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais quand tu joues contre le Real Madrid, tu ne t'attends peut-être pas à ce que tout le monde soit courageux. J'ai déjà senti des petites décisions lors du match aller et là aussi. Je n'ai pas revu l’action du but refusé à Marcos Alonso, mais je suis très déçu que l'arbitre ne soit pas sorti du terrain pour aller voir les images. Tu dois rester le patron et ne pas déléguer la décision finale à quelqu'un qui est isolé et assis dans un fauteuil », a lancé Thomas Tuchel en référence au but annulé à Chelsea.

"Y'avait pas faute de Benzema sur Donnarumma et y'a main volontaire de Marcos Alonso, claro ?" pic.twitter.com/MZSkeKNkBU — SUPER 🦸🏻‍♂️ (@SuperCazarre) April 12, 2022

Ce mercredi, si la presse anglaise est plutôt désolée de l'élimination du champion d'Europe en titre, les tabloïds n'en font pas trop sur l'arbitrage, préférant titrer sur le scénario cruel pour le club londonien. Et tandis que des supporters du PSG font remarquer qu'après le but accordé à Karim Benzema suite à la boulette de Gianluigi Donnarumma ce genre de débat sur le favoritisme pro-Madrid des arbitres avait eu lieu, les médias catalans tirent, eux, à boulets rouges sur Szymon Marciniak, Sport allant même qualifier le but annulé à Marcos de « scandale ». De quoi encore alimenter les critiques sur un arbitrage à deux vitesses dans les compétitions européennes et en Liga, même si ce n'est pas l'arbitre polonais qui a marqué les buts du Real Madrid, que ce soit à Stamford Bridge ou à Santiago Bernabeu.