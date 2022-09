Lewandowski, l'arme anti-humiliation du Barça

Dans : Ligue des Champions.

Par Marc Verti

Recrue phare de l'été au FC Barcelone, Robert Lewandowski s'est déjà imposé comme indispensable au système de Xavi. Pour son premier match de Ligue des Champions avec les Blaugranas, le Polonais s'est offert un record et attend désormais le Bayern Munich.

Machine à marquer au Bayern Munich, Robert Lewandowski n'a rien perdu de son adresse devant le but depuis qu'il est à Barcelone. Auteur de 172 buts sur ses trois dernières saisons, Lewangolski a déjà inscrit 5 buts en 4 matchs de Liga. En Ligue des Champions, le troisième meilleur buteur de la compétition s'est déjà illustré pour son baptême de feu avec le Barça. Face au Viktoria Plzen, l'attaquant de 34 ans a inscrit un triplé. Une performance exceptionnelle et un record à la clé pour le Polonais qui devient le premier joueur de l'histoire à inscrire un triplé avec trois équipes différentes en C1. Après Dortmund et le Bayern, c'est à Barcelone qui Lewandowski est en train d'écrire sa légende.

Lewandowski attend le Bayern Munich

En conférence de presse, Lewandowski a fait son auto-critique sur son importance et son rôle au Barça. Le dauphin du ballon d'or 2021 a également donné rendez-vous au Bayern Munich, qui a humilié plus d'une fois le club catalan ces dernières années. « Je savais depuis le début que pour m'adapter ici, cela passait par le premier match. Le plus important ce sont les buts, pas celui qui les marque. Mais aussi les trois points et le prochain rendez-vous. Nous sommes prêts pour nous mesurer au Bayern » a confié celui qui a porté pendant huit ans les couleurs des Bavarois. Le FC Hollywood est prévenu, le natif de Varsovie est toujours aussi efficace et compte bien faire parler la poudre mardi 13 septembre pour un choc à Allianz Arena entre deux cadors européens. De son côté, Julian Nagelsmann, l'entraîneur des Munichois, a avoué qu'il avait hâte de retrouver son ancien joueur. Il devrait néanmoins se méfier de Lewandowski, car le Polonais a déjà marqué 89 fois en Ligue des Champions.