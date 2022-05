Le Real Madrid provoqué en plein Paris, Mbappé dans le coup

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid parviendra-t-il à se remettre du rejet de Kylian Mbappé ? La formation espagnole pourrait accuser le coup contre Liverpool.

Tous les regards sont désormais tournés vers Paris, où se déroulera une finale de Ligue des champions de prestige entre le Real Madrid et Liverpool. Deux clubs habitués à se retrouver à ce niveau de compétition, même si la situation est tout de même assez incroyable. Liverpool vient en effet de perdre le titre de Premier League à la dernière journée face à Manchester City, ce qu’il faut digérer tout de même. Et de son côté, le Real Madrid a certes remporté la Liga, mais doit faire face au surprenant refus de Kylian Mbappé de jouer pour la Maison Blanche, alors qu’il semblait promis au club merengue depuis des années. La digestion s’annonce compliquée, voire même impossible selon ESPN.

"En París, El Madrid perdió a Mbappé y también va perder la Champions." @mauriciopedroza 😲 🇫🇷🗼 pic.twitter.com/coUYz1YmgB — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 26, 2022

Le média sportif américain a donné la parole à son journaliste spécialisé sur le football espagnol, Mauricio Pedroza. Et celui-ci, en direct de Paris, a totalement plombé le moral des Madrilènes. « Ici en direct de Paris, le Real Madrid a perdu Kylian Mbappé, et il va également perdre la finale de la Ligue des Champions. Le rejet de Mbappé est un coup émotionnel très dur pour le Real Madrid. Et Liverpool arrive en grande forme en plus », annonce Mauricio Pedroza, pour qui, outre l’aspect moral lié au refus de Mbappé, les Reds sont tout simplement plus forts. « C’est une équipe bien supérieure, plus solide, plus dynamique et qui repartira surement de Paris avec la coupe aux grandes oreilles », a confirmé le journaliste d’ESPN, qui a forcément fait réagir la presse madrilène. Cette dernière aime à rappeler que cette année, le Real Madrid aime surprendre, et ne méritait pas forcément ses qualifications face au PSG, à Chelsea ou à Manchester City, mais est passé à chaque fois. L’ombre de Mbappé n’est donc pas ce qui fait le plus peur à des joueurs déterminés et efficaces à leur poste comme Benzema, Modric, Casemiro ou Courtois.