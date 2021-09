Le PSG énerve et fascine l'Europe

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La Ligue des Champions débute ce mardi, et il y a comme chaque année du très beau monde au rendez-vous. Le PSG fait beaucoup parler.

Chelsea s’est renforcé avec des joueurs comme Saul et Lukaku pour défendre son titre, Manchester City et United arrivent avec d’énormes ambitions, le Bayern Munich, la Juventus Turin, le Real et l’Atlético de Madrid, ainsi que le FC Barcelone ont envie d’avoir leur mot à dire, mais tout le monde n’a que le nom du PSG en tête. Le club parisien s’est renforcé comme jamais cet été, avec des manques comblés en lâchant de grosses sommes sur les latéraux Mendes et Hakimi, et des légendes du football comme Messi et Sergio Ramos notamment.

Le Portugal se plaint du PSG

Avant mercredi et son entrée en matière contre le Club Bruges, le Paris SG fait figure d’épouvantail et un tel statut a le don de beaucoup faire parler en Europe. C’est le cas au Portugal, où on trouve la concurrence assez déloyale, surtout que la France est à la lutte avec les clubs lusitaniens à l’indice UEFA. « Le PSG est un candidat à la victoire finale, mais il y a aussi une vraie réserve par rapport aux libertés qu’on accorde au PSG en matière de transferts. Il devrait y avoir des limites », balance ainsi O Jogo, dans un scepticisme qui touche également l’Angleterre. Dans un pays où les dépenses fastueuses sur le marché des transferts se multiplient, même le Paris SG choque. « Ils ont réussi à créer une équipe exceptionnelle, mais on s’interroge forcément sur la manière dont ils ont refusé les 200 millions d’euros, ou à peu près, que leur proposait le Real Madrid pour Mbappé. Le fait que le club soit financé par un état, comme c’est le cas pour Manchester City, rend normales des situations qui, en réalité, ne le sont pas », lance ainsi, dans L’Equipe, Miguel Delanay, éditorialiste à The Independent.

Neymar, Messi et Mbappé ensemble

Néanmoins, le Paris SG a marqué les esprits chez les supporters et les suiveurs du football, notamment en se payant Lionel Messi. Il s’agit d’un moment décisif également dans l’histoire du club sur le plan marketing. Car désormais, avec la marque Jordan qui jouit d’une grosse popularité chez les adolescents notamment, s’afficher avec une tenue du PSG en Allemagne, à Londres ou à Milan, est devenu tendance, et les suiveurs des performances parisiennes se font de plus en plus nombreux à l’étranger. C’est aussi le cas en Asie, où les fans n’attendent, comme à Paris et dans le reste de l’Europe, qu’une seule chose. Voir Messi, Neymar et Mbappé évoluer ensemble sous le maillot du Paris Saint-Germain.