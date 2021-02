LdC : Quatre clubs français qualifiés en 2024 ?

Dans : Ligue des Champions.

Dans le but de contrer le projet de SuperLigue fermée, l’UEFA s’apprête à réformer totalement la Ligue des Champions.

A compter de 2024, la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs pourrait avoir un visage totalement différent. Et pour cause, sous l’impulsion de son président Aleksander Čeferin, l’UEFA souhaite réformer la Ligue des Champions afin de la rendre plus attractive et davantage rémunératrice. A en croire les informations du journal L’Equipe, cette compétition new-look n’aurait plus grand-chose à voir avec le format actuel puisque la formule des poules de quatre équipe serait supprimée au profit d’un système avec quatre chapeaux de neuf équipes.

La grande nouvelle de cette réforme, c’est que la France devrait être en mesure de gratter une place de plus. En effet, si la Ligue 1 parvient à conserver le cinquième rang européen, alors il devrait disposer d’un quatrième participant en Ligue des Champions. « Le football français sortira aussi gagnant de la réforme. Rationné depuis plusieurs années à un quota de 2+1, il récupérera l'un des quatre billets supplémentaires et passera à 3+1 selon nos informations, à condition de rester cinquième nation à l'indice UEFA d'ici là » indique le quotidien national. Dans les années à venir, le PSG, Lyon, Marseille, Monaco ou encore Lille auront donc une mission cruciale en coupe d’Europe : briller afin de conserver le cinquième rang à l’indice UEFA, devant des nations comme l’Ukraine, le Portugal ou encore la Russie.