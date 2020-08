LdC : PSG ou OL sacré en C1, ce Lyonnais s’en fiche royalement

Dans : Ligue des Champions.

On peut être né à Lyon et suivre l’actualité du club local, sans pour autant devenir un supporter de l’Olympique Lyonnais. La preuve avec le journaliste Grégoire Margotton.

Contrairement à son complice Bixente Lizararu, ancien joueur et grand supporter du Bayern Munich, Grégoire Margotton n’a pas commenté la demi-finale de Ligue des Champions entre les Bavarois et l’Olympique Lyonnais avec un parti pris. Le journaliste de TF1 est bien natif de Lyon. Et s’est bien enflammé en commentant les succès de l’OL sur Canal+ au début des années 2000. Il n’empêche que le commentateur, fou des Reds de Liverpool, n’est pas particulièrement fan des Gones. Pas même pendant leur parcours en Ligue des Champions cette saison.

« Je suis lyonnais de naissance, l'OL n'est pas une équipe lambda pour moi, mais je ne suis pas supporter de Lyon, a confié Grégoire Margotton à L’Equipe. Je l'ai beaucoup commenté pendant mes années Canal, parce que j'étais le Lyonnais de service et qu'on m'y envoyait en priorité. Je serais tout aussi ému et heureux de dire "le PSG gagne la première Ligue des Champions de son histoire" que j'aurais pu l'être si cela avait été Lyon. Dès que je mets un casque, je deviens totalement "apolitique". Après, si, un jour, il y a une finale Liverpool-Bayern, même si cela ne s'entend pas, je serai au fond de moi beaucoup plus heureux si les Reds l'emportent. » Pour rappel, le duo Margotton-Lizarazu commentera également la finale PSG-Bayern dimanche.