LdC : Plus fort, le Real s’est qualifié... et c’est mérité selon Zizou

Très inspiré lors de ses changements en cours de match à Santiago Bernabeu il y a trois semaines, Zinedine Zidane a cette fois trouvé la bonne formule dès l’entame de la rencontre au Parc des Princes. En réussite dans ses choix, comme celui de jouer en 4-4-2 avec Asensio et Vasquez sur les côtés, le coach du Real Madrid était satisfait de la performance de ses troupes au micro de beIN SPORTS. Selon le natif de Marseille, cette qualification est « méritée ».

« On avait fait un bon match à l’aller il y a trois semaines. Ce mardi, nous avons réalisé un match sérieux. Et puis tactiquement, nous avons très bien interprété notre rencontre. C’était très important de jouer haut et de les empêcher de sortir avec le ballon. Sur l’ensemble du match, tout a été bien fait et je pense que notre qualification est méritée. La différence entre le PSG et le Real ? Je ne sais pas si cela dépend des choix tactiques. Comme on a gagné, c’est facile de dire que mes choix sont les bons. Nous avions aussi de gros joueurs sur le banc avec Isco, Kroos ou Bale. Le plus important, c’est l’équipe. Quand tout le monde est concerné, on peut faire de belles choses » a-t-il lâché, toujours aussi calme et serein.