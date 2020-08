LdC : Messi très mauvais perdant, ça se confirme

Dans : Ligue des Champions.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Lionel Messi n’a pourtant pas tout gagné dans sa carrière.

La Coupe du monde lui résiste toujours, malgré une finale en 2014, et il peine à ramener le FC Barcelone vers les sommets européens ces dernières années. Les échecs sont visiblement de plus en plus difficiles à digérer pour La Pulga avec les années qui passent. On se souvient que, vexé par la défaite de sa sélection en finale de la Copa America en 2016, il avait annoncé sa retraite internationale, avant de changer d’avis quelques mois plus tard. Avec son club, les rumeurs de départ après le nouvel échec européen n’ont pour le moment pas eu de confirmation de son côté, mais Messi a de plus en plus de mal à digérer les humiliations. Après les remontées de la Roma puis de Liverpool, c’est un 8-2 cinglant qui a été encaissé face au Bayern Munich.

Et sur le moment, impossible pour l’Argentin de passer outre, et de rester fair-play après le coup de sifflet final. C’est ce qu’a confié Alphonso Davies, qui adore Lionel Messi, mais n’a pas pu échanger son maillot après le match. « Oui je lui ai demandé son maillot, mais je pense qu'il était un peu énervé. Mais ce n'est pas grave par contre, la prochaine fois j'espère. Je comprends tout à fait sa réaction, je vais patienter un peu », a confié le Canadien, loin de vouloir polémiquer, dans un entretien réalisé après la demi-finale face à Lyon, à BT Sport. Pas de rancune donc, se prendre un 8-2 à ce niveau de compétition a de quoi rendre fou n’importe quel compétiteur.