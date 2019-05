LdC : Messi est plus fort que Cristiano Ronaldo, Pierre Ménès dit pourquoi

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le débat est éternel et partage toujours autant les fans de football. A mesure que les deux joueurs frappent fort en Ligue des Champions, chacun fourbit ses arguments, tous valables généralement. Mais pour une fois que Cristiano Ronaldo est éliminé avant l’heure, Lionel Messi se régale à l’image de son incroyable match face à Liverpool ce mercredi soir. De quoi renforcer le choix de Pierre Ménès, qui explique pourquoi il préfère le prodige argentin au musculeux portugais.

« Je pourrais dire qu’il va rentrer dans l’histoire mais il en a marqué tellement dans sa carrière, de coups-francs importants. Encore une fois, entre Ronaldo et Messi, on tient vraiment deux joueurs d’exception. Mais mon cœur ne balance pas entre les deux, je préférerai toujours le Barcelonais parce que CR7 a une dimension athlétique invraisemblable alors que Messi n’est qu’un petit bonhomme », a livré le consultant de Canal+, pour qui le joueur du FC Barcelone rend le football magique, alors que celui de la Juventus excelle dans la performance pure en matière d’efficacité. Chacun ses goûts, mais celui de Pierre Ménès est en tout cas clairement affiché. Et difficilement contestable, du moins pour cette saison.