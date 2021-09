LdC : Manchester City gagne 6-3, c'est la crise

Dans : Ligue des Champions.

Par Baptiste Mulatier

Après l’éclatante victoire de son équipe contre le RB Leipzig (6-3), Pep Guardiola a regretté l’affluence de l’Etihad Stadium pour une première journée de Ligue des champions. Des propos qui ont rendu furieux le représentant officiel du club des supporters de Manchester City.

Pep Guardiola est exigeant. Il l’a montré mercredi soir lorsqu’il a expliqué vivement à Jack Grealish et Riyad Mahrez à quel point leurs replis défensifs étaient indispensables. Et à la fin du match également, alors que son équipe venait d’entamer parfaitement sa campagne européenne. 38 000 spectateurs garnissaient les tribunes de l’Etihad Stadium, sur une capacité de 55 000 places. Près de 17 000 sièges sont restés vides contre le RB Leipzig, pour un match de Ligue des champions. Une anomalie selon Pep Guardiola, qui l’a fait savoir publiquement. « J'aimerais que plus de gens viennent au prochain match, samedi (contre Southampton). Nous avons besoin des spectateurs, s'il vous plaît, parce que nous serons fatigués. Je sais que l'équipe de Ralph Hasenhuttl est assez similaire dans leur façon de jouer. Ils sont très dangereux et c'est un match très important. J'invite donc tout notre peuple à venir samedi prochain à 15h pour regarder », a déclaré l’entraîneur de Manchester City. Ces déclarations sont très mal passées auprès des fans.

« Remettre en question notre soutien est décevant et déplacé »

Le représentant officiel du club de supporters de City, Kevin Parker, a repris de volée Pep Guardiola. « Je ne vois pas très bien ce que cela a à voir avec lui. Il ne comprend pas les difficultés qu'ont certaines personnes à se rendre à un match à l'Etihad un mercredi soir à 20 heures. Ils ont des enfants à charge, ils n'ont peut-être pas les moyens, il y a encore des problèmes avec la Covid... Je ne vois pas pourquoi il fait des commentaires à ce sujet. Il est le meilleur entraîneur du monde mais, de la manière la plus gentille qui soit, je pense qu'il devrait s'en tenir à cela. Les gens parlent plus des commentaires de Pep que d'un match fantastique. Remettre en question notre soutien, ce qui est effectivement ce qu'il fait, est décevant et déplacé. Cela fait également le jeu des supporters des autres équipes qui veulent profiter de chaque occasion pour s'en prendre à City. Les supporters de l'équipe adverse se moquent mais il n'y a aucune justification à cela. Nos affluences sont généralement excellentes », a lâché le représentant des supporters dans des propos rapportés par The Sun. L'ambiance est glaciale. Et si Pep Guardiola voulait mobiliser son public, il a raté son coup.