LdC : Lille a tout tenté

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Lille et Wolfsburg 0-0

Expulsion : Brooks (63e) à Wolfsburg

Malgré une pression intense, un but refusé de manière incroyable et des Allemands acculés, le LOSC n’a pas trouvé la faille et se contente d’un 0-0 face à Wolfsburg.

Une mauvaise opération au classement tant il est rare de voir le leader de la Bundesliga être autant mis en difficulté. Le tournant du match aura certainement été le but refusé à David, qui avait conclu une belle action d’un tir en force. Mais les arbitres sont revenus sur un ballon au départ de l’action, qui avait franchi la ligne et était donc sorti des limites de jeu (47e). Malgré cela, le champion de France a continué à dominer, provoquant l’expulsion logique de Brooks et une domination stérile en fin de rencontre.

La dernière tête de Fonte, qui filait à côté du but dans les arrêts de jeu, mettait le feu. Et pour finir sur cette soirée maudite, le pénalty sifflé à la 96e minute était annulé, la faute sur Onana étant commise en dehors de la surface. Voilà qui résumait ce manque de réalisme qui coûte cher au club nordiste, qui a vraiment tout donné pour faire pencher la balance.