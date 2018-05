LdC : Le Real Madrid est favorisé par les arbitres, Micoud accuse

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La sortie rapide de Mohamed Salah, suite à un geste resté impuni de Sergio Ramos, et le coup de coude donné par ce même Sergio Ramos dans le visage du gardien de Liverpool, toujours sans aucune réaction de l'arbitre, ont relancé les débats sur le favoritisme dont les Merengue bénéficieraient. Et cette polémique existe depuis plusieurs matches, le PSG, la Juventus et le Bayern Munich ayant eu aussi le sentiment de ne pas avoir la même mansuétude des arbitres.

Sur la Chaine L'Equipe, Johan Micoud n'a pas caché que tout cela commençait quand même à faire beaucoup et à se voir. « C’est toujours très difficile de gagner la Ligue des champions, on le sait. La gagner deux fois consécutivement c’est déjà rare et là trois fois je dis bravo. Mais, même si je trouve cela fantastique que le Real Madrid gagne trois fois de suite, mais cela laisse un goût amer. Il y a trop de choses qui se passent depuis plusieurs années, et notamment cette année, par rapport à des erreurs d’arbitrage ou des situations qui tournent toujours du côté du Real Madrid... », a confié l'ancien international tricolore, qui est loin d'être le seul à penser cela.