LDC : Le PSG humilié au Parc, le Barça y pense !

Malgré une déroute subie à domicile lors du match aller, Ronald Koeman estime que le Barça a toujours ses chances.

Alors qu'ils étaient annoncés favoris du match aller par de nombreux spécialistes, les Blaugranas ont été balayés par Kylian Mbappé et des Parisiens en feu (1-4). Même si le spectre de l'humiliation subie au Camp Nou en 2017 (6-1) pourrait perturber les champions de France en titre, la situation est aujourd'hui bien différente. Tout d'abord car cette fois, le PSG disputera son match retour à domicile. Finalistes l'an dernier, Marquinhos et ses coéquipiers ont enfin passé ce fameux cap des quarts de finale qui pesait énormément sur leurs épaules. Libérés de cette pression, ils ont littéralement détruit le FC Barcelone au match aller. Autant d'éléments qui réduisent les chances barcelonaises au match retour. Selon la presse espagnole, Lionel Messi lui-même ne croit pas à une Remontada. Pourtant, son entraîneur tente tant bien que mal de garder la face. Présent en conférence de presse à la veille du match face à Cadix, Ronald Koeman a tenté de se montrer positif en vue du match retour au Parc des Princes.

« Après une défaite, c'est bien d'avoir un match pour montrer que nous pouvons être meilleurs. Nous savons que nous avons une bonne série en championnat et nous devons continuer. Nous devons montrer que nous avons beaucoup d'ambition. Il faut réagir après Paris. Le monde ne s'arrête pas après une défaite. Contre le PSG, nous étions en dessous de notre niveau avec le ballon, nous avons perdu beaucoup trop de ballons et donc nous donnions des options à l'adversaire en contre-attaque. Nous avons gagné à l'extérieur contre la Juve et perdu à domicile. Nous avons perdu contre le PSG mais nous pouvons gagner à Paris. C'est un seul match et il est difficile de dire ce qui nous manque face aux grandes équipes. Je ne pense pas que nous ne puissions pas rivaliser avec les "grands", nous en avons été proches. Nous pouvons battre n'importe qui » a expliqué le Néerlandais. En 2017, la campagne de communication autour d'une éventuelle Remontada avait énormément joué en faveur du Barça, qui avait finalement réalisé l'exploit au Camp Nou face à un PSG totalement perdu. Les paroles de Koeman seront-elle suffisantes pour faire douter les Parisiens ? Rien n'est moins sûr. Au contraire, les champions de France en titre auront particulièrement envie de prouver que ce terrible épisode est désormais loin derrière eux.