LdC ‍: Le PSG en finale, Marquinhos pense fort à Mbappé

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le PSG est en finale de la Ligue des Champions, et cette fois-ci il ne compte pas passer à travers du rendez-vous comme en 2020. Marquinhos donne une recette à la sauce Mbappé.

C’est la dernière ligne droite pour le PSG, qui va clôturer sa saison européenne avec la finale de la Ligue des Champions. Un grand rendez vous qui fait forcément saliver tous les joueurs parisiens. Et peut-être Marquinhos encore plus que les autres, lui qui a quasiment disputé toutes les campagnes de Paris en C1 depuis l’arrivée de QSI, sauf la première. Le défenseur central a tout vécu et avoue vivre cette présence en finale après un long et fructueux parcours comme une preuve de l’abnégation et du travail bien fait de la part du club de la capitale. Mais il faut encore gravir la dernière marche, la plus difficile avec cette finale contre l’Inter Milan.

Rien à voir avec 2020 pour Marquinhos

Pour cela, rien ne vaut la bonne vieille recette que Kylian Mbappé avait glissé en s’attaquant indirectement à Neymar : « Bien manger, bien dormir ». C’est le Brésilien du PSG qui l’annonce en tout cas à 24 heures du match contre l’Inter. « C'est un contexte différent par rapport à 2020, socialement aussi. Il n'y avait pas de public. Il n'y a pas de secret: bien manger, bien dormir. Le jour-même, parler avec les coéquipiers. Les détails sont prêts. Le match commence à 21h, il ne faut pas mettre de pression. Il faut être bien équilibré. On n'aura pas un joueur qui ne sera pas motivé », a livré Marquinhos, qui sait que cette présence en finale est le fruit de deux ans de travail de la part de Luis Enrique pour tirer le meilleur d’un groupe privé de toutes ses stars, mais doté d’une force collective nouvelle et beaucoup plus convaincante.