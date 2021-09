LdC : Le PSG détruit à coups de RedBull

Dans : Ligue des Champions.

Par Baptiste Mulatier

Le PSG et le RB Leipzig se retrouvent en phase de poules cette année. L’entraîneur du club allemand, Jesse Marsch, a lancé les hostilités.

Depuis quelques semaines, le Paris Saint Germain est attaqué de toutes parts sur la scène européenne. Le marché des transferts estival du club de la capitale a fait des jaloux. Le Bayern Munich et le président de la Liga, Javier Tebas, multiplient les déclarations fracassantes à l’encontre du PSG. Ce dernier se voit accuser de ne pas respecter les règles du fair-play financier. Au tour du RB Leipzig, dans la poule du PSG en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. A la veille du déplacement à Manchester City pour la première journée de cette phase de poules, l’entraîneur américain du RB Leipzig, Jesse Marsch, s’en est pris au PSG. Il a d’abord avoué qu’il craignait moins l’équipe de Mauricio Pochettino que celle de Pep Guardiola, avant de virer sur le plan économique, évidemment.

« Seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres »

« Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l'équipe la plus homogène par rapport au PSG et j'espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression, a lâché Jesse Marsch à Kicker avant de dénoncer les passe-droits du PSG. Mes résultats à l'école et à l’université en mathématiques étaient tout à fait corrects. Donc, avec mes connaissances, je constate que les critères du fair-play financier ne sont pas vraiment respectés par certains clubs. Avec l’esprit sportif d’un Américain, le football européen n’est donc pas juste. Je pense que seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres ». Ces propos devraient résonner jusqu’à Paris et pourraient bien être une source de motivation supplémentaire pour le PSG. Rendez-vous le 19 octobre au Parc des princes pour le premier match entre les deux équipes.