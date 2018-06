LdC : Karius a été victime d'une commotion cérébrale après un coup de Ramos !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Loris Karius, le gardien de but de Liverpool, a été le héros malheureux de la finale de la Ligue des champions en prenant deux buts totalement improbables sur lesquels sa responsabilité était engagée à 100%. Mais du côté des Reds, on s'est tout de même demandé si le portier allemand de 24 ans était vraiment dans son état normal, Loris Karius ayant reçu un violent coup de Sergio Ramos, un geste pas sanctionné par l'arbitre, tout comme l'avait été la prise de judo sur Mohamed Salah.

Afin d'en avoir le coeur net, Liverpool a envoyé le gardien de but aux Etats-Unis afin qu'il passe des examens très poussés dans un hôpital spécialisé du Massachusetts. Et ce lundi soir, dans un communiqué officiel, l'établissement a livré son verdict. « Après avoir examiné attentivement les examens réalisés le 31 mai, et intégré un historique détaillé, y compris ses symptômes subjectifs présents et immédiats après le choc, nous avons conclu que M. Karius a subi une commotion cérébrale lors du match du 26 mai 2018 », indique le Docteur Ross Lafonte, chef de clinique, qui précise que la vision du portier de Liverpool a été fortement impactée par cette commotion et qu'il semble très probable que cela ait affecté les performances de Loris Karius. Bien entendu cela ne changera rien au résultat, mais Sergio Ramos, joueur de légende ou pas, ne sortira clairement pas grandi de tout cela.