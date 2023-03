LdC F : Dramatique élimination pour l’OL

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Quart de finale retour de la Ligue des Champions féminine :

Stamford Bridge.

Chelsea - OL : 1-2 (1-0 à l’aller)

Tirs au but 4-3 pour Chelsea

Buts : Mjelde (127e sp) pour Chelsea, Gilles (77e) et Dabritze (110e) pour l’OL

Terrible déception pour l’OL qui menait 2-0 à Chelsea à la fin de la prolongation, mais a vu un pénalty être donné par la VAR après la fin du temps réglementaire. Cette réduction de l’écart à la dernière seconde a permis à Chelsea d’accrocher les tirs au but, et de se qualifier de cette manière après les échecs de Renard et Horan.