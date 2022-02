L’arbitre de PSG-Real révélé, mauvais souvenir pour Paris

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

A quelques jours de la rencontre phare des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, l’UEFA a révélé le nom de l’arbitre qui officiera pour ce match choc.

Il s’agira de l’Italien Daniele Orsato, réputé pour être l’un des meilleurs sifflets européens. A 46 ans, l’officiel est un homme de confiance de l’instance européen, et ce n’est pas pour rien qu’il a été désigné pour cette rencontre. En effet, le match est très attendu et il fallait un nom qui démontre que le match avait toute l’attention de l’UEFA. C’est donc l’arbitre qui a dirigé la finale de la Ligue des Champions 2020 qui sera aux commandes. Une rencontre que le PSG avait perdu face au Bayern Munich, et avait provoqué les larmes de Neymar, même s’il n’y avait pas eu matière à polémique arbitrale sur cette rencontre. Le Real Madrid est traité sur un pied d’égalité, car Daniele Orsato avait été au centre du terrain pour le match de la Maison Blanche face à Chelsea, en demi-finale de la dernière Ligue des Champions, avec l’élimination des Merengue à la clé.