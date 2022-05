Karim Benzema peut tout perdre sur un seul match

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Karim Benzema, qui réalise une saison de dingue au Real Madrid, est plus que jamais le grand favori dans la course au Ballon d’Or 2022.

Auteur de 44 buts et de 15 passes décisives toutes compétitions confondues, Karim Benzema a guidé le Real Madrid vers le titre de champion d’Espagne. Le buteur de l’Equipe de France a également eu un rôle prépondérant dans les succès brillant du Real Madrid en Ligue des Champions avec des buts cruciaux contre le PSG, Chelsea et Manchester City. Dans dix jours, les Merengue affronteront Liverpool en finale au Stade de France. Une affiche de rêve qui fait saliver les amateurs de football… et qui pourrait avoir une influence déterminante dans la course au Ballon d’Or. Et pour cause, il n’aura échappé à personne que le principal concurrent de Karim Benzema se nomme Sadio Mané, homme fort de la saison des Reds.

Benzema ou Mané, la finale de la Ligue des Champions décisive ?

C’est ainsi que Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool et qui n’est donc peut-être pas objectif à 100 % sur ce dossier, estime qu’une victoire des Reds en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid pourrait priver Karim Benzema du Ballon d’Or à la surprise générale. « Cela ressemble à un vrai duel entre Mané et Benzema. Cela signifie qu’il y a peut-être plus en jeu qu’une médaille de vainqueur de la Ligue des champions lors de leur rencontre à Paris » a analysé l’ancien défenseur de Liverpool et de la sélection anglaise. Même s’il réalise lui aussi une saison remarquable à Liverpool, Sadio Mané affiche des statistiques individuelles qui n’ont rien à voir avec celles de Karim Benzema. Cette saison, l’international sénégalais a marqué 22 buts et a délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais il a pour lui un titre majeur en sélection auquel il a grandement contribué, la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Autant dire que cela devrait être serré entre Karim Benzema et Sadio Mané. Et pour faire basculer les votants encore indécis, la finale de la Ligue des Champions pourrait être décisive.