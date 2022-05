Trophées UNFP : Karim Benzema, le meilleur Français de l’étranger

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

La cérémonie des Trophées UNFP se poursuit de côté de Paris. Avant de connaître les principaux lauréats en Ligue 1, le titre de meilleur joueur français de l’étranger a très logiquement été attribué à Karim Benzema. Déjà récompensé en 2019 et 2021, l’attaquant du Real Madrid remporte donc ce trophée pour la troisième fois de sa carrière. Rien de plus normal après l’énorme saison réalisée par KB9 en Liga et en Ligue des Champions.