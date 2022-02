Héroïque, Thibaut Courtois a le seum quand même

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Auteur d'un match énorme dans les buts du Real Madrid, Thibaut Courtois a du mal à encaisser la défaite des siens face au PSG.

Le gardien de but international belge du Real Madrid est décidément habitué à l’ascenseur émotionnel lorsqu’il croise une équipe française, que ce soit les Bleus ou mardi soir le Paris Saint-Germain. Alors qu’il avait réussi une copie parfaite face à la formation de Mauricio Pochettino, stoppant même un penalty de Lionel Messi à l’heure de jeu, Thibaut Courtois pensait pouvoir repartir du Parc des Princes avec un score nul et vierge, lequel témoignait surtout de la prestation énorme du portier madrilène, qui a compensé à lui seul une prestation très mitigée de l’équipe de Carlo Ancelotti. Mais voilà, ce diable de Kylian Mbappé a gâché la fête, l’attaquant international tricolore trompant le pauvre Thibaut Courtois alors qu’il restait moins d’une minute à jouer dans le temps additionnel. De quoi évidemment mettre un gros coup sur la tête du portier du Real Madrid, comme il l’a avoué au micro de RMC après le coup de sifflet final.

Thibaut Courtois doit maudire la France

Duro que ese gol al final pueda haber estropeado nuestro enorme esfuerzo. Aún así hay que valorar ese trabajo y hacerlo bueno en la vuelta! #HalaMadrid pic.twitter.com/9mnUxup7Iv — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) February 15, 2022

Maudit face à la France et désormais au PSG, Thibaut Courtois tentait tout de même de positiver, histoire de ne pas passer pour l’homme du seum permanent. « Pour moi, naturellement c’est dommage. Je crois que je joue un grand match en aidant l’équipe à faire match nul peut-être, garder le 0-0 et avoir une chance de mettre un but. J’ai fait un grand match, mais à la dernière minute on encaisse un but un peu bêtement. On perd le ballon à trois contre un. Kylian passe deux joueurs et il met le ballon en dessous de mon corps. C’est dommage parce que j’ai essayé de prendre assez d’espace, mais pas assez en dessous, c’est vraiment dommage », a reconnu le portier international belge, qui est actuellement dans une forme resplendissante, au point même que certains supporters du Real Madrid estiment qu’il cache un peu la misère des prestations de l’équipe de Carlo Ancelotti en Liga.