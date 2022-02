Emmanuel Macron a négocié... la finale de la Ligue des Champions

Dans : Ligue des Champions.

A en croire L’Equipe, c’est Emmanuel Macron en personne qui a négocié en direct avec Aleksander Ceferin la relocalisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France.

C’est indéniablement la grosse information de ce vendredi. Initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie, la finale de la Ligue des Champions va finalement se tenir au Stade de France à Saint-Denis. Une information réjouissante pour la France mais totalement inattendue puisque jeudi encore, la France ne faisait pas partie des pays cités pour accueillir la finale de la Ligue des Champions. Ce sera finalement au Stade de France que l’évènement footballistique le plus suivi de la saison se déroulera. Et à en croire L’Equipe, c’est Emmanuel Macron qui a directement négocié en personne avec Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA. En cette période de guerre en Ukraine, le président français, très actif en matière de diplomatie depuis trois semaines, a souhaité récupéré la finale initialement prévue à Saint-Pétersbourg comme un symbole.

Un symbole fort en période de Guerre

Les relations entre Aleksander Ceferin et Emmanuel Macron sont excellentes, ce qui a logiquement facilité les négociations. Mais au-delà de cela, le président de l’UEFA a voulu marquer un symbole fort en attribuant la finale de la Ligue des Champions au pays qui préside l’Union européenne, à savoir la France. Le quotidien national dévoile par ailleurs que le patron slovène de l’UEFA a particulièrement apprécié qu’Emmanuel Macron soit le premier chef d’Etat européen à s’opposer au projet de Super League il y a quelques mois de cela. Par ailleurs, Aleksander Ceferin a apprécié la discrétion de la France, qui a agi dans l’ombre et sans mettre de pression excessive à l’UEFA pour récupérer la finale de la Ligue des Champions au Stade de France.

L'UEFA interdit les matchs en Russie

Enfin, l’instance européenne, qui ne souhaitait pas mettre cet événement dans un stade ayant accueilli un match de l’Euro, a estimé que la distance raisonnable entre la France et l’Angleterre était également un atout alors qu’il est fort probable qu’un club anglais dispute la finale de la Ligue des Champions cette saison (Liverpool, Chelsea et City sont les grands favoris). Le comité exécutif de l’UEFA a par ailleurs pris la décision que les équipes russes engagées dans les trois coupes d’Europe devraient disputer leurs matchs à domicile en dehors du territoire russe et par conséquent sur terrain neutre. Même chose pour les clubs ukrainiens, mais pour des raisons de sécurité puisque le championnat est suspendu et qu’aucun match ne peut se dérouler en Ukraine en raison de l’invasion par la Russie.