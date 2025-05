Désiré Doué met la planète foot à ses pieds

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé, et auteur d'une passe décisive, Désiré Doué a rendu une copie parfaite en finale de la Ligue des champions et a largement contribué à la victoire du PSG contre l'Inter.

Luis Enrique avait fait le choix de préférer Désiré Doué plutôt que Bradley Barcola au coup d'envoi contre l'Inter, et le joueur arrivé l'été dernier du Stade Rennais a montré à l'entraîneur du PSG qu'il avait eu raison. D'abord passeur décisif sur l'ouverture du score d'Hakimi (12e), l'international tricolore a doublé la mise (20), avant de tuer le suspense à l'heure de jeu (3-0, 63e) après une action fantastique. Désiré Doué cédait alors sa place à Bradley Barcola (66e), sous les hourras des supporters parisiens, et sous les louanges de toute l'Europe du football.

En devenant, alors qu'il n'a que 19 ans, le premier joueur à être impliqué sur au moins 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions, en plus d'être le sixième joueur différent à être buteur et passeur lors d'une finale de Ligue des Champions. À 19 ans et 362 jours, il est le plus jeune à avoir réalisé cet exploit. Et forcément, sur les réseaux sociaux, cela lui a valu d'innombrables hommages, et pas seulement des supporters du PSG.

Désiré Doué croule sous les compliments

DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ DÉSIRÉ DOUÉ — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 31, 2025

« Désiré Doué est un symbole du futur du football. Un phénomène de la nature, sans poste fixe et ambidextre. Il excelle dans toutes les zones. Omnidirectionnel. Omnipotent », écrit un journaliste anglais. Pour Fabrizio Romano : « Un doublé en finale de Ligue des Champions, saison folle. Recrue exceptionnelle. Désiré Doué ». « Un jeune de 19 ans a mis une FINALE de Ligue des Champions dans sa poche ! Désiré Doué, mesdames et messieurs. 2 buts et 1 passe décisive », constate Pes mil grau, un très célèbre influenceur brésilien. A un an du Mondial, l'équipe de France tient clairement sa nouvelle star et le Golden Boy.