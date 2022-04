Chelsea : Edouard Mendy au chômage, la sale polémique

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Edouard Mendy a commis une bourde incroyable face à Karim Benzema ce mercredi lors du match entre Chelsea et le Real Madrid. Les réseaux sociaux ont été sans pitié.

Héros de la campagne européenne victorieuse la saison dernière, Edouard Mendy avait été récompensé de ses prouesses par plusieurs distinctions même s’il avait manqué le trophée Yev Lachine qui était revenu à Gianluigi Donnarumma. Le Sénégalais partage en tout cas un gros point commun avec le gardien italien du PSG depuis ce mercredi soir, c’est celui d’avoir été triplement victime de Karim Benzema. S’il ne peut rien faire sur le premier coup de tête du Français, il est un peu court sur le second, mais pas de quoi l’incriminer. En revanche, au moment où Chelsea revenait dans le match à 1-2, et sur un ballon où il était très tranquille à 35 mètres de ses buts, il a littéralement donné le cuir au buteur du Real Madrid, qui n’en demandait pas tant pour inscrire un nouveau triplé en Ligue des Champions. Une bien passe bien trop molle à Antonio Rüdiger, un temps de réaction très lent, et l’ancien portier du Stade Rennais est passé de héros à zéro.

Du chômage à Chelsea, pas l'inverse

La belle histoire d’Édouard Mendy 🤩:



Aujourd’hui : joueur pro à Chelsea

Demain : au chômage



Le foot ✨ — BeFoot (@_BeFoot) April 6, 2022

Les réseaux sociaux ont été sans pitié avec Edouard Mendy, et notamment le compte BeFoot, qui est tout de même suivi par plus d’un million de followers. La sanction a été immédiate : « La belle histoire d’Édouard Mendy. Aujourd’hui : joueur pro à Chelsea. Demain : au chômage. Le foot », a lancé le compte spécialisé dans l’actualité du football. Un raccourci qui a bien évidemment fait bondir, mais qui rappelle que ce sport est sans pitié avec les fautifs. « Supprime », « C’est le CM de Winamax qui a fait le tweet ? », « même en ayant la ref, je trouve pas ça drôle », s’est vu répondre le compte spécialisé, qui a du rectifier le tir devant le tollé provoqué. En effet, la « ref » en question, c’était le message souvent rapporté au sujet d’Edouard Mendy, à savoir comment il est passé en quelques années du chômage à la réserve de l’OM, puis à Reims, Rennes et enfin Chelsea pour une carrière qui a connu un bond assez incroyable. Mais la descente ne sera pas aussi violente après un match raté, même si le club anglais a déjà pris les devants et cherche depuis des mois un gardien de top niveau pour concurrencer le Sénégalais dans les années à venir.