Par Claude Dautel

Auteur d'un triplé à Stamford Bridge, Karim Benzema a encore une fois épaté toute la planète football. Au point même d'être déjà considéré comme le favori au Ballon d'Or 2022.

Jean-Pierre Papin est l’un des rares footballeurs français à avoir gagné le Ballon d’Or, et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, lauréat de ce prix en 1991, sait ce que représente le gain de ce prix individuel dans un sport collectif. Cette saison, deux joueurs français semblent en mesure de gagner le Ballon d’Or, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Invité d’Europe 1, JPP a confié son admiration pour le buteur tricolore du Real Madrid, dont la progression l’étonne et à qui il donne un vrai avantage dans la course au trophée décerné par France-Football. « Pour moi, c'est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête. On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris », explique Jean-Pierre Papin, qui comme d’autres constate que l’ancien Lyonnais a toujours eu une hygiène de vie exemplaire.

Benzema successeur de Zidane, c'est déjà fait ?

La bataille entre Kylian Mbappé et Karim Benzema semble déjà jouée selon Jean-Pierre Papin, qui sait que grâce à sa performance en Ligue des champions (triplé contre le PSG et Chelsea) et le fait que le Real Madrid soit désormais un favori pour le titre plaident en faveur de KB9. « Le dernier rêve pour Karim Benzema, c'est le Ballon d’or. Je pense qu'aujourd'hui, il a un coup d'avance », avoue l'ancien attaquant de l'OM, de l'AC Milan et du Bayern Munich, qui sait que la nouvelle formule du trophée, attribué sur la saison sportive et pas sur l'année entière, donne un gros avantage à Karim Benzema. Zinedine Zidane, dernier Ballon d'Or français, c'était en 1998, pourrait avoir un successeur qu'il connaît bien.