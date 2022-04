Benzema meilleur joueur du monde, il a tué le débat

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé contre le PSG, Karim Benzema a remis ça mercredi avec le Real Madrid contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Karim Benzema marche sur l’eau et porte le Real Madrid vers les sommets. Leader de la Liga, le club merengue s’impose doucement mais surement comme un favori en Ligue des Champions. Et pour cause, après avoir balayé le Paris Saint-Germain en huitième de finale, le Real Madrid a fait un grand pas vers une qualification en demi-finale grâce à sa victoire au match aller des quarts de finale contre Chelsea mercredi soir (1-3). Irrésistible et grandiose, Karim Benzema a inscrit un retentissant triplé qui fait de lui le meilleur joueur de la planète sur les derniers mois. Et ce n’est pas Iker Casillas, gardien historique du Real Madrid, qui va dire le contraire.

Karim Benzema superstar à Madrid

K9 es Spiderman. K9 es Lobezbo. K9 es ese portero del edificio. K9 es tu mejor amigo. K9 es tu abuela. K9 es el Presidente de EEUU. K9 es ese monitor que te tiras con él en paracaídas. K9 es tú ángel de la guarda. K9 es Dios! @Benzema 🎩⚽️⚽️⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2022

Sur son compte Twitter, l’ancien capitaine du Real Madrid a rendu un vibrant hommage à l’attaquant de l’Equipe de France, lequel reste sur deux triplés consécutifs en Ligue des Champions. Et pas face à n’importe qui : contre le PSG puis Chelsea. « K9 est Spiderman. K9 est Wolverine. K9 est le portier de l'immeuble. K9 est ton meilleur ami. K9 est ta grand-mère. K9 est le président des États-Unis. K9 est ce moniteur avec qui vous sautez en parachute. K9 est ton ange gardien. K9 est Dieu » a écrit le capitaine historique du Real Madrid, qui doit être très fier de voir le brassard du club merengue autour du biceps de Karim Benzema, lequel fait totalement honneur à ce club historique et légendaire. Carlo Ancelotti était lui aussi dithyrambique au sujet de Karim Benzema après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea mercredi soir en Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Karim Benzema s'améliore tous les jours comme le bon vin. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous. L'équipe a très bien joué, cela a été une très bonne prestation, on a été courageux, on a montré de la personnalité, c'était une grande prestation. Mais nous ne sommes qu'à la mi-temps dans la confrontation, on voudra avoir la même approche au retour, mais on ne sait jamais comment ça se passera. Évidemment, on a l'avantage, mais la confrontation est encore ouverte » a apprécié Carlo Ancelotti, qui sait qu’il pourra compter sur un Karim Benzema plus fort que jamais pour le match retour à Madrid face aux Blues de Chelsea mardi prochain. Il est évident qu'avec un Karim Benzema à ce niveau, le Real Madrid devient subitement un favori pour le sacre en Ligue des Champions...