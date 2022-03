Après avoir éliminé le PSG, le Real est dégoûté

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Vainqueur de sa poule de Ligue des Champions, le Real Madrid n’a pas été épargné par le tirage au sort puisqu’il a hérité du PSG en 1/8e de finale.

Les Espagnols s’en sont sortis presque miraculeusement, sachant qu’ils ont été longtemps dominé, y compris lors du retour, avant de finir en boulet de canon pour inverser la tendance. La suite est encore une fois bien difficile puisque c’est Chelsea qui se présente sur leur chemin. La saison passée, les Blues avaient éliminé le Real Madrid en demi-finale de l’épreuve, notamment grâce à un collectif bien supérieur, et une défense madrilène qui avait été en grande difficulté. Toni Kroos était bien évidemment de ce combat, et l’Allemand avait été totalement étouffé par le milieu de terrain de Chelsea, qui n’a pas bougé d’un iota ces derniers mois. Si Kroos et Modric sont encore là avec Casemiro, c’est aussi le cas de Kanté, Jorginho, Mount et Kovacic, les poumons du club londonien. Autant dire que les retrouvailles ne sont spécialement vues comme une bonne nouvelle du côté de la Maison Blanche.

Le Real Madrid ne pouvait pas tomber sur pire

« Ils sont les champions actuels de la Ligue des champions, donc ça ne pourrait pas être plus difficile. Il pourrait difficilement y avoir un plus grand obstacle, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, et si nous jouons bien, il est possible de faire beaucoup de choses. Nous devons essayer d'être très bons, car c'est ce que nous devrons faire pour atteindre les demi-finales. Probablement que personne ne voulait du PSG en huitième de finale, et probablement que personne ne voulait de Chelsea en quart de finale. Mais c'est la façon dont les choses sont, et nous devons les accepter », a souligné Toni Kroos dans son podcast familial Einfach mal Luppen. Une façon de rappeler que le parcours vers la finale est forcément difficile, même si le Real ne montre pas forcément un visage rassurant, à l’image de son fiasco contre le FC Barcelone le week-end dernier.