Amazon vs Canal+, guerre frontale sur la Ligue des Champions

Par Guillaume Conte

C’est ce mercredi, à 11h00, que l’UEFA recevra les offres financières des chaines et plateformes pour obtenir les droits de la C1 entre 2024 et 2027.

Une bataille très attendue par l’instance européenne, qui propose une nouvelle formule de Ligue des Champions, avec plus de matchs, et même des rencontres le jeudi au début de la compétition. Toujours plus de matchs pour toujours plus d’argent, c’est le crédo de l’instance européenne, qui ne craint pas de perdre son public dans cette nouvelle formule complexe et est persuadée de pouvoir faire un véritable jackpot avec les droits TV.

Notamment en France où la guerre est totale. Canal+, qui compte rapidement abandonner la Ligue 1 malgré son contrat forcé avec la LFP toujours en cours, veut conserver sa compétition phare, qui attire 1,6 million de téléspectateurs en moyenne. De plus, la chaine cryptée a un avantage pour pouvoir mettre le paquet, puisque RMC lui rachète en général les droits à postériori pour pouvoir diffuser les rencontres, et reverse donc une partie de l’investissement réalisé directement à la chaine cryptée. Mais la concurrence d’Amazon, qui a décidé d’investir sur le marché français et européen, sera à surveiller de près annonce L'Equipe. Le géant américain a de l’appétit, et pourrait bien récupérer quelques affiches de Ligue des Champions.

BeIN Sports et RMC en retrait des grosses offres

Derrière, BeIN Sports va tenter de conserver son lot actuel, avec l’ensemble des matchs de Ligue des Champions sans les clubs français, et donc tout de même quelques belles affiches. D’autres surprises pourraient venir. Si RMC ne devrait pas se mêler à la lutte, DAZN a des ambitions européennes et se développe beaucoup en Allemagne ou sur la Ligue des Champions féminine. Apple TV commence à arriver dans le football, aux Etats-Unis pour le moment, mais ne prévoit pas encore d’investir en Europe. Ce pourrait être le cas de Discovery, via Eurosport, même si cela semble encore juste pour cette année. Le duel opposera donc principalement Canal+ à Amazon, pour une lutte que l’UEFA espère être musclée afin d’en profiter un maximum sur les prochaines années de C1.