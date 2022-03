91.553 spectateurs, record mondial pour Barça-Madrid féminin !

Le match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ce mercredi soir au Camp Nou, a permis de battre un record d'affluence pour une affiche féminine.

L’équipe féminine du Barça n’a pas vraiment tremblé et a facilement obtenu son ticket pour la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid puisqu’après avoir gagné 3-1 dans la capitale, Barcelone s’est imposé 5-2 dans un Camp Nou plein à craquer. Cette rencontre, arbitrée par Stéphanie Frappart, s’est en effet jouée devant 91.533 spectateurs, plus grande affluence de l’histoire pour un match de football féminin.

