Indice UEFA ‍: Monaco lâche la France, le Portugal rigole

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Semaine décisive pour le football français avec les bagages de la Ligue des Champions, et la double confrontation entre l’AS Monaco et le Benfica Lisbonne qui a tourné à l’avantage du club portugais. Une très mauvaise nouvelle pour les représentants tricolores, qui voient une belle chance de marquer de gros points disparaitre. Malgré le match nul à Lisbonne, l’élimination ne va laisser que trois clubs français pour le reste de la saison sachant que Brest ou le PSG sera éliminé ce mercredi. Résultat, la France reste 6e mais n’a plus qu’un dixième de point d’avance sur la Belgique, pour qui Bruges a réalisé l’exploit de sortir l’Atalanta. Mais surtout, le Portugal s’envole à la 4e place, grâce aux gros points remporté par Benfica, avec 1,5 point d’avance sur la France. Enfin, les Pays-Bas continuent de bien se tenir, avec la qualification du Feyenoord sur le terrain du Milan AC, signe que la fin de saison pourrait être prometteuse pour les Néerlandais.

Le Portugal et les Pays-Bas plus inspirés

Sur le classement des cinq dernières saisons, il y a toujours une petite marge d’avance, mais celle-ci diminue dangereusement avec quatre points d’avance sur les Pays-Bas, et 7,5 sur le Portugal. Mais désormais, les deux poursuivants des Français ont des clubs en plus encore en compétition.