Indice UEFA : Le PSG s’écroule, Monaco sauve la France

La France continue de vivre une première partie de saison européenne très inégale. La preuve avec ce mardi soir qui a vu le PSG s'incliner et Monaco ramener trois points précieux.

Pour une fois, la France n’a pas pu compter sur le PSG en Ligue des Champions . Les Parisiens ont mordu la poussière à domicile face au Bayern Munich, dans un match bien compliqué. Ce premier coup d’arrêt ne fait pas les affaires de la France à l’indice UEFA. Le moment est donc bien choisi pour voir l’AS Monaco s’imposer à Bodo Glimt et sauver la mise. Grâce à ce succès sur les deux premiers matchs de ce mardi, la France conserve sa 9e place sur la saison et maintient à distance les Pays-Bas, qui ont marqué un point grâce au nul arraché par le PSV à l’Olympiakos.

Ce mercredi, l’OM serait inspiré de s’imposer face à l’Atalanta Bergame pour faire passer cette semaine dans le positif avant la suite des matchs européens ce jeudi.

Grâce aux succès de Liverpool, Tottenham et Arsenal, l’Angleterre continue de caracoler en tête du classement, avec désormais plus d’un point d’avance sur le deuxième, le Portugal.