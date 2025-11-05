ICONSPORT_276179_0055

Indice UEFA : Le PSG s’écroule, Monaco sauve la France

Coupe d'Europe05 nov. , 7:30
parGuillaume Conte
3
La France continue de vivre une première partie de saison européenne très inégale. La preuve avec ce mardi soir qui a vu le PSG s'incliner et Monaco ramener trois points précieux. 
Pour une fois, la France n’a pas pu compter sur le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ont mordu la poussière à domicile face au Bayern Munich, dans un match bien compliqué. Ce premier coup d’arrêt ne fait pas les affaires de la France à l’indice UEFA. Le moment est donc bien choisi pour voir l’AS Monaco s’imposer à Bodo Glimt et sauver la mise. Grâce à ce succès sur les deux premiers matchs de ce mardi, la France conserve sa 9e place sur la saison et maintient à distance les Pays-Bas, qui ont marqué un point grâce au nul arraché par le PSV à l’Olympiakos. 
Ce mercredi, l’OM serait inspiré de s’imposer face à l’Atalanta Bergame pour faire passer cette semaine dans le positif avant la suite des matchs européens ce jeudi. 
Grâce aux succès de Liverpool, Tottenham et Arsenal, l’Angleterre continue de caracoler en tête du classement, avec désormais plus d’un point d’avance sur le deuxième, le Portugal. 
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?

ICONSPORT_274910_0073
OM

OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises

ICONSPORT_276170_0082
PSG

« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique

ICONSPORT_275905_0009
OL

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

Fil Info

11:40
ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?
11:20
OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises
11:20
« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique
11:00
L'OL convoite un joueur totalement « fou »
10:30
Mbappé reçoit un zéro historique après Liverpool-Madrid
10:00
L'OL offre un superbe cadeau à Didier Deschamps
9:40
OM : Les Marseillais taclent violemment Di Meco
9:20
PSG : Barcola au bord de la rupture lui aussi ?
9:00
ASSE-OL : Prison et interdiction de stade pour les lanceurs de pièces

Derniers commentaires

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age

Le PSG lance son mercato d'urgence, Upamenaco dans le viseur !

rage en silence

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.

PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading