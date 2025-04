Indice UEFA ‍: Le PSG envoie la France vers un résultat historique

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Défaite mais qualification pour le PSG ce mardi soir à Villa Park. C'est tout le football français qui se frotte les mains dans cette belle saison de Coupe d'Europe.

Le PSG a validé sa place en demi-finale de la Ligue des Champions après sa double confrontation avec Aston Villa. Dans un match très bien parti, les Parisiens se sont finalement inclinés 3-2 ce qui leur permet de continuer l’aventure, mais pas de bénéficier des points de la victoire à l’indice UEFA. L’essentiel est bien évidemment de prolonger ce parcours en Ligue des Champions et de continuer à apporter des points précieux à la France. Avec cette qualification, les clubs tricolores continuent de grappiller quelques points précieux et montent à 16.857 points pour cette saison. C’est le deuxième plus grand total pour la France dans l’histoire de la Coupe d’Europe, derrière la saison 2021-2022 où le total de 18.416 points avait été atteint. Et ce n’est pas fini pour cette saison puisque, en plus du PSG, l’OL est toujours dans la course avec son match à Manchester United à disputer jeudi. Autant dire que, en cas de bonne surprise, un record est bien en vue.

L’autre bonne nouvelle est que, sur le classement de ces cinq dernières saisons, la France continue de creuser l’écart sur les Pays-Bs avec désormais 5 points d’avance. Un matelas qui passera même à 6 au début de saison prochaine, les résultats décevants de la saison 2020-2021 disparaissant.