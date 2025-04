Indice UEFA ‍: Le PSG double six clubs d’un coup ‍!

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Le PSG a marqué de très gros points en s'imposant à Arsenal et en profite pour faire une remontée vertigineuse au classement de l'indice UEFA de la saison.

Grosse bonne affaire pour le PSG qui est allé s’imposer à Arsenal et fait donc un gros pas vers la qualification en finale de la Ligue des Champions. Il faudra confirmer cela au match retour et ce n’est pas forcément gagné car les Anglais ont eu des occasions, et vont s’appuyer dessus pour faire trembler la formation de Luis Enrique, qui a peiné physiquement après une bonne première période. Néanmoins, le succès arraché à Londres fait un bien fou à l’indice UEFA de la France, qui continue de grimper et permet de conforter sa cinquième place, à la fois de cette saison, et du classement général. Avec toujours quelques points de repris sur l’Allemagne, qui se trouve devant la France.

Le PSG a le podium en vue

Mais pour le PSG, cette réussite n’est pas anodine non plus. Ainsi au classement des clubs UEFA de cette saison, Paris avait pris beaucoup de retard en raison de sa mauvaise phase de poule, mais aussi d’un faible taux de victoire contre Liverpool et Aston Villa. Ce succès à Arsenal permet au PSG de faire un sacré bon au classement de la saison en cours, en passant de la 13e place à la 6e place. La Lazio Rome, l’Atlético de Madrid, l’Athletic Bilbao, le Bayern Munich, Manchester United et le Borussia Dortmund ne peuvent que constater les dégâts. En cas de résultat positif au retour, le champion de France peut espérer doubler Liverpool, déjà éliminé mais qui avait une phase de poule impressionnante, puis Aston Villa en cas de qualification avec le jeu des bonus. De quoi se retrouver aux portes du podium derrière pour le moment Arsenal, l’Inter Milan et le FC Barcelone, qui ont encore une belle avance.