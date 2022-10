Indice UEFA : La France sauve les meubles

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Enfin des bons résultats pour les clubs français cette semaine, et c'était plus que nécessaire dans la course à l'indice UEFA pour sauver la 5e place européenne.

Cette saison est décisive pour l’indice UEFA, avec la réforme de la Ligue des Champions à venir et la volonté de la France de n’absolument pas perdre cette 5e place au classement des 5 dernières saisons. Après une 2e journée de poule catastrophique, les clubs tricolores ont redressé la barre et peuvent tout juste souffler. Avec quatre victoires (OM, Nice, Rennes et Monaco), un nul (PSG), et une défaite (Nantes), le bilan est positif et permet à la France d’enfin atteindre le Top10 du classement de cette saison, avec la 10e place. L’écart négatif avec les Pays-Bas et le Portugal, dont les clubs ont connu des semaines plus compliquées, s’est fortement réduit.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔚😍



Contrat rempli pour nos Monégasques qui s'imposent sans trembler face à @Trabzonspor !!!



𝗨𝗻𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗿𝗲́𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲́𝗲𝗻𝗻𝗲 ✨



3⃣-1⃣ #ASMTS pic.twitter.com/RFMo1hFdAt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 6, 2022

De quoi souffler, mais pas vraiment plus. En effet, le Portugal peut très bien qualifier trois équipes en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec le bonus qui va avec, puisque le Benfica, le Sporting et Porto sont à l’une des deux premières places de leur groupe. Au final, la France possède une marge de 2 points d’avance sur les Pays-Bas, et 4,5 points sur le Portugal. La suite de la compétition arrive très vite, dès la semaine prochaine, et il faudra donc que le PSG et l’OM continuent de montrer l’exemple pour éviter une très mauvaise surprise en fin de saison.

La France fait partie des six pays qui possède encore tout ses représentants en course, et cette phase de poule permet donc de maximiser les points pris. Sans grande surprise, ce sont pour le moment l’Angleterre et l’Espagne qui caracolent en tête cette saison, plusieurs clubs de ces deux pays ayant pour le moment réalisé le carton plein dans leur compétition, comme le Real Madrid ou Manchester City par exemple.