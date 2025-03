Indice UEFA ‍: La France limite la casse malgré le PSG

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Semaine plutôt neutre en ce qui concerne la bataille pour la cinquième place du classement de l'indice UEFA en Europe, entre la France et le Pays-Bas.

La France a manqué une très belle occasion de marquer des points précieux ce mercredi avec la défaite du PSG face à Liverpool dans une rencontre totalement dominée par les Parisiens. Mais concernant l’indice UEFA, cela fait un zéro pointé pour les clubs tricolores avec ce revers à domicile. Dommage car les Pays-Bas et le Portugal avaient trébuché également. Comme le PSV la veille, le Feyenoord a bu la tasse à domicile, battu 2-0 par l’Inter Milan ce qui compromet grandement ses chances d’aller plus loin. Cette menace écartée, c’est le Benfica Lisbonne qui, malgré sa supériorité numérique, a buté sur Barcelone pour se faire battre 0-1 à domicile. Résultat, c’est le statu quo et cela arrange plutôt la France qui ne voit donc personne lui revenir dessus sur ces 1/8e de finale de la Ligue des Champions pour le moment.

Un jeudi important pour la France

Au terme d'une rencontre maîtrisée, le Paris Saint-Germain s'est inclinée face à un Liverpool dominé mais efficace.



Il faudra tout renverser au match retour, dans 6 jours à Anfield ! 👊#PSGLIV I @ChampionsLeague — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 5, 2025

Il va tout de même falloir jeter un oeil sur l’Europa League, où l’Ajax et l’AZ Alkmaar sont en piste ce jeudi soir, tout comme l’OL pour la France. Le Portugal n’a plus de club qualifié mais le danger vient clairement des Pays-Bas pour cette fin de saison européenne. La France a pour le moment 3,5 points d’avance sur les clubs « Oranje » qui sont encore 4 en liste.