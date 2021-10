Indice UEFA : La France grille le Portugal

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Semaine plus que correct pour les clubs français en Coupe d’Europe avec une seule défaite (Lille), deux nuls (Monaco et l’OM) et surtout trois victoires (PSG, OL et Rennes).

Un bilan positif qui permet au football tricolore de redresser la tête sur le bilan de cette année, avec une 8e place provisoire, devant l’Italie, et à égalité avec le Portugal. C’est justement le Portugal qui intéresse au plus haut point la France en vue du classement qui compte, celui sur les 5 dernières années. Avec seulement quatre clubs encore en lice, le Portugal a du mal à avancer, et les clubs hexagonaux ont une belle occasion de creuser l’écart dans le but d’aller chercher la 5e place européenne derrière le Big Four.

Ce n’était pas gagné au début de la saison, mais pour le moment, cela suffit pour avoir un petit matelas d’avance après deux journées de poule. Il faudra rapidement confirmer cela, mais seuls six pays ont encore tous leurs clubs qualifiés, et la France en fait partie. Alors, si Lille et Marseille devaient aller glaner leur première victoire rapidement, l’embellie pourrait perdurer et permettre à la France d’asseoir sa cinquième place. Pour rêver plus haut, il faudrait un miracle sur plusieurs années, le football français étant à quasiment 20 unités de l’Allemagne et de l’Italie devant lui.