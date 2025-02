Indice UEFA ‍: La France dort, les Pays-Bas en profitent

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La France a vu son avance sur les Pays-Bas fondre ce jeudi en raison des résultats européens des clubs néerlandais. Le danger pourrait venir plus tôt que prévu.

Lens et Nice éliminés, Lyon qualifié directement pour les 1/8e de finale, les clubs français n’étaient pas concernés par ce jeudi de Coupe d’Europe. En dehors des points de bonus de l’OL remportés fin janvier, il n’y avait donc aucune possibilité d’avancer au classement UEFA. La France n’a pas perdu de place, mais a vu les Pays-Bas, le principal concurrent à la 5e place du classement général, effectuer une remontée impressionnante. L’Ajax, Twente et l’AZ Alkmaar ont tous remporté leur match, avec une très bonne option en vue pour la qualification en 1/8e de finale, et les points de bonus qui vont avec.

Les Pays-Bas reviennent ainsi à un point de la France au classement de cette saison, et rattrapent aussi un peu leur retard au classement général, avec désormais 4 points de retard sur les clubs tricolores. Et le danger est réellement là, car si Brest et Monaco sont en mauvaise posture en Ligue des Champions, les formations néerlandaises sont également cinq à être en course, avec seul le PSV en difficulté face à la Juventus. Il faudra donc se méfier jusqu’au bout des Bataves, pour éviter une très mauvaise surprise en fin de saison et la perte, pour 2026-2027, d'une quatrième place en Ligue des Champions.