Indice UEFA : La France bondit de trois places

Je sais pas mais des qu Marseille faisait une passe réussie elle s’ enflammait lol
Qu’est ce que tu racontes ? 😅
1ère victoire contre un club anglais depuis City en 2020 , ça fait du bien !
Dommage , il aurait pu remplacer Openda comme agent libre .
on l'échange contre Openda ;)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Ensemble, 𝐃𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐞𝐠𝐮 ❤️🤍 👏 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 à tous les supporters présents ce soir pour notre premier match de Conférence Ligue !
UEFA country coefficients 2026-27 Top 5 so far 1️⃣ 🏴 England: 6.611 points 2️⃣ 🇵🇹 Portugal: 6.300 3️⃣ 🇳🇴 Norway: 6.200 4️⃣ 🇩🇪 Germany: 6.142 5️⃣ 🇪🇸 Spain: 6.125 Took every point available this week: 🇭🇷 🇦🇿 🇭🇺 🇺🇦 🇸🇪 Most places gained this week: 🔺4: 🇧🇪 🇷🇴 🔺3: 🇪🇸 🇫🇷 🇨🇭 🇨🇾 🇸🇪 📊