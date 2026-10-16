Indice UEFA : La France bondit de trois places

Indice UEFA : La France bondit de trois places

Coupe d'Europe
parGuillaume Conte
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Trois victoires en quatre matchs pour les clubs français, en dehors de la défaite de l'OM. La France remonte à l'indice UEFA.
Quatre clubs français étaient engagés ce jeudi soir en Coupe d’Europe et la France a failli faire le carton plein. Monaco a été solide en Bulgarie pour s’imposer 2-1 face au CSKA Sofia. L’OL a réalisé la grosse performance de la soirée en dominant Crystal Palace 3-2. Rennes a eu très chaud mais a réussi à s’imposer 2-1 face à l’OFI Crète. Seul l’OM a chuté, à domicile face à l’Olympiakos avec une défaite 0-1 qui présage d’une longue saison compliquée sur le plan européen.
Au final, le bilan reste positif et la France se replace un peu et entre enfin dans le Top10 pour le classement de cette saison. Rien de bien glorieux car les représentants tricolores sont encore les moins bien classés parmi les grands d’Europe, mais la France repasse devant la Belgique et le Danemark, et est à égalité avec l’Italie à la 9e place. Et avec trois places gagnées cette semaine, la Ligue 1 revient fort et fait partie des plus grosses progressions.
Surtout, le Portugal a perdu de sa superbe avec les défaites de Braga et Torreense et il n’y a désormais qu’un point d’écart entre les deux pays qui se battent pour la cinquième place du classement général de l’indice UEFA.
A noter que l’Angleterre caracole déjà en tête de ce classement, et a enregistré sa première défaite européenne de la saison en dehors de la Ligue des Champions, avec le revers de Crystal Palace à Lyon ce jeudi soir.
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