Indice UEFA : L’OM et l’OL sauvent la France

Par Guillaume Conte

Semaine compliquée pour les clubs français en Coupe d’Europe, puisque la très prometteuse saison a pris un sérieux coup de mou avec les éliminations de Lille, Rennes et Monaco.

Ce qui fait suite à la déconvenue du PSG la semaine précédente. Résultat, des trois Coupes d’Europe, il ne reste que deux clubs en quarts de finale, l’OL en Europa League et l’OM en Conférence League. En attendant le tirage au sort de ce vendredi, les deux Olympiques portent les derniers espoirs tricolores de voir un printemps chantant. Pour le moment, cela reste une très belle saison européenne pour les Français, avec la troisième place au classement de la saison en cours avec 17,25 points, juste derrière les Pays-Bas (17,4) et l’Angleterre (17,29). Mais l’Espagne revient fort, avec les qualification du Real Madrid, de l’Atlético de Madrid, de Villarreal et du Barça dans les différentes compétitions, le printemps devrait être très « Roja ».

L'OM a du retard à rattraper

Chez les clubs français, grâce à son nul face au FC Porto, c’est l’OL qui rapporte le plus de points, avec 20 unités, devant le PSG (19), Monaco (17,5), Lille (17), Rennes (16) et enfin l’OM (14), qui n’a pas gagné beaucoup de points avec son parcours décevant en Europa League. Mais les Marseillais comptent bien se rattraper et apporter leur pierre à l’édifice de la 5e place du classement général à l’UEFA, que la France va renforcer cette saison, le Portugal ayant, malgré la qualification de Braga et le petit miracle du Benfica en Ligue des Champions, connu une moins bonne saison jusqu’à présent. Une bonne nouvelle donc pour cette 5e place qui a souvent été menacée par le Portugal, même si ce n’est plus le cas actuellement avec 6 points d’avance à l’heure actuelle.