TV : L'OL ou l'OM sur RMC Sport, l'IPTV applaudit !

Dans : Europa League.

Les amateurs français de football à la télévision vont de nouveau devoir empiler les abonnements la saison prochaine, puisque l'Europa League et la League Europa Conférence seront diffusés en partie sur RMC Sport.

Les fans de football se plaignaient souvent de devoir multiplier les abonnements pour suivre les compétitions. Mais avec le retour de la Ligue 1 en fin de saison sur Canal+, et le rachat des droits de la Ligue des champions sur cette même chaîne on pouvait espérer un retour au calme, BeInSports diffusant le reste des rencontres. Cependant, en quelques semaines tout a volé en éclats et les consommateurs de football à la télé sont une nouvelle fois pris pour des pigeons. Car en plus de la Ligue 1 sur Amazon, des championnats européens sur BeInSports et Canal+, de la Ligue des champions féminine sur Youtube et DAZN, on apprend que c’est RMC Sport qui a fait l’acquisition des droits qui restaient sur le marché pour l’Europa League et la toute nouvelle Europa Conférence League.

L’Equipe annonce en effet que la chaîne du groupe du groupe Altice, qui n’avait plus rien à diffuser en direct sur le football, a acheté les droits de 226 matchs de ces compétitions européennes. Cependant, le meilleur match de chacune des deux compétitions (Europa League et Europa Conférence League) étant déjà réservé à C+, RMC Sport hérite du deuxième choix, ce qui lui permettra la saison prochaine de diffuser soit l’Olympique Lyonnais, soit l’Olympique de Marseille, les deux clubs étant qualifié pour l’Europa League. Autrement dit, on se retrouve dans un schéma où il faudra quatre abonnements pour suivre la totalité du football, les vendeurs d’abonnements IPTV peuvent remercier le football français pour ce joli cadeau.