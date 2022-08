Pas d’OL, pas d’OM, adieu le foot sur W9

Dans : Europa League.

Par Hadrien Rivayrand

Diffuseur officiel de la Ligue Europa, W9 a dû prendre une décision lourde de conséquences ces dernières heures. Et l'OL et l'OM en sont indirectement responsables...

Cette saison, quelques clubs français auront l'honneur de disputer la coupe d'Europe. Le PSG et l'OM seront en Ligue des champions. Rennes, Nantes et Monaco en Ligue Europa et Nice en Ligue Europa Conference. Si Canal+ et BeIN Sports proposeront la Coupe aux grandes oreilles, W9 diffusera la Ligue Europa. Et cette saison, les clubs français présents dans la compétition ne charment apparement pas la chaine du groupe M6. En effet, comme le rapporte L'Equipe, W9 a décidé d'arrêter « 100% Foot », l'historique magazine encadrant les soirées européennes de W9 et présenté par Marie Portolano. Le groupe M6 craint que les audiences ne soient trop faibles avec l'absence de clubs comme l'OL et l'OM.

M6 et le football, ce n'est plus une priorité

🔴 W9 arrêtera l'émission « 100% foot » en Europa League en raison de l'absence de grosses écuries comme l'OM ou l'OL !



La chaîne s'attend à des audiences plus faibles cette année avec Rennes, Monaco, Nice et Nantes.



A noter que cette décision n'est pas définitive, car W9 réfléchira à relancer son émission au moment des phases finales de la Ligue Europa. Selon les scenarii, l'OM (voire le PSG) pourraient être reversés en C3, ce qui intéresserait W9 pour relancer « 100% Foot » et ainsi booster les audiences. Les supporters de Monaco, Rennes ou Nantes sont donc prévenus, ils ne seront pas des plus mis en avant par W9 cette saison. Le premier match retransmis par la chaine en Ligue Europa sera Nantes-Olympiakos le jeudi 8 septembre prochain. Concernant l'équipe de France, M6 s'apprête à diffuser son dernier match de le 22 septembre contre l'Autriche. Ensuite, c'est TF1 qui aura les droits de la diffusion des champions du monde. Des nouvelles peu réjouissantes concernant le futur du football sur les antennes du groupe M6. En attendant, aux équipes françaises les moins cotées de vendre chèrement leur peau pour gagner en visibilité.