Europa League : Nantes, Monaco et Rennes sont servis !

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Le tirage au sort de l’Europa League a eu lieu ce vendredi en Suisse, et trois clubs français étaient concernés. Rennes et Monaco se trouvaient dans le chapeau 2, tandis que le FC Nantes se retrouvait dans le dernier pot.

Le club breton a hérité d’un groupe relevé où il aura sa chance avec le Dynamo Kiev, Fenerbahçe et les Chypriotes de Larnaca. Il faudra donc au moins sortir une grosse performance pour prendre l’une des deux premières places pour les hommes du Stade Rennais.

Du côté de Monaco, repêché après les barrages perdus en Ligue des Champions, ce sera moins spectaculaire avec l’Etoile Rouge Belgrade, les Hongrois du Ferencvaros et les Turcs de Trabzonspor.

Du côté de Nantes, on s’attendait au pire et finalement, le coup est aussi jouable pour les hommes d’Antoine Kombaouré, qui se retrouvent avec Qarabag, l’Olympiakos et Fribourg.

Le tirage complet :

Groupe A : Arsenal, PSV, Bodo Glimt, Zurich

Groupe B : Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

Groupe C : Roma, Ludogorets, Bétis, Helsinki

Groupe D : Braga, Malmö, Union Berlin, St Gilloise

Groupe E : Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia Nicosie

Groupe F : Lazio Rome, Feyenoord, Midtjylland, Strum Graz

Groupe G : Olympiakos, Qarabag, Fribourg, Nantes

Groupe H : Etoile Rouge Belgrade, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor