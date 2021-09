L’Europa League, un coup de pouce pour l’OM

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

A l’approche du match face au Lokomotiv Moscou, Jorge Sampaoli a affiché ses ambitions pour l’Europa League. Il a emmené un groupe au grand complet, et ce n’est pas pour rien.

Bien souvent, les matchs européens du jeudi sont vus comme un piège par les clubs français, qui accumulent de la fatigue en vue des rencontres de championnat du week-end. L’enchainement est difficile, mais cette saison, l’OM espère bien jouer sur tous les tableaux. L’effectif est copieux et Pablo Longoria s’est démené pour pouvoir permettre à Jorge Sampaoli d’avoir du choix. L’entraineur argentin s’en félicite, lui qui entend bien faire tourner afin de maintenir son groupe sous pression. Mais les matchs face à d’autres équipes européennes, vont aussi permettre aux joueurs de l’OM de continuer à faire évoluer leur jeu, et c’est une chose importante aux yeux du coach marseillais.

« On va jouer contre des équipes différentes de celles qu'on a l'habitude d'affronter. C'est important pour ce groupe qui est nouveau, s'il veut continuer à progresser, mais aussi pour le rayonnement du club. On va donner le meilleur pour se qualifier, mais ce groupe va devoir se servir de la Coupe d'Europe pour progresser. Il faut représenter le club de la meilleure façon. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L'adversaire est difficile mais on veut donner le meilleur », a livré Jorge Sampaoli, qui peut s’attendre à un match délicat à Moscou face à une formation du Lokomotiv qui a un style de jeu résolument tourné vers l’avant.